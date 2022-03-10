Російські окупанти вбили колишнього секретаря міської ради Броварів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Колишній секретар Броварської міської ради та депутат БМР 7-го скликання (ВО "Свобода") Олексій Здоровець загинув від рук окупантів. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міський голова Броварів Ігор Сапожко, передає УНН.
Цитата
"Трагічна звістка про загибель від рук нелюдів-агресорів колишнього секретаря Броварської міської ради та депутата БМР 7-го скликання (ВО "Свобода") Олексія Здоровця надійшла сьогодні... Він загинув у окупованій Новій Богданівці, де жив з дружиною та маленьким сином", - написав міський голова.
Додамо
Сапожко додав, що дії окупантів на нашій землі - це злочин проти людства!
"Від Броварської міської ради, виконавчого комітету, від себе особисто, від усіх, хто знав Олексія, висловлюю щире співчуття родині та близьким... Не забудемо! Не пробачимо!" - додав він.
Нагадаємо
Мера Гостомеля вбили, коли він роздавав хліб людям.