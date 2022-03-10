Российские оккупанты убили бывшего секретаря городского совета Броваров

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"Трагическая весть о гибели от рук нелюдей-агрессоров бывшего секретаря Броварского городского совета и депутата БМР 7-го созыва (ВО "Свобода") Алексея Здоровца поступило сегодня. Он погиб в оккупированной Новой Богдановке, где жил с женой и маленьким сыном", - написал городской голова.

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Сапожко добавил, что действия оккупантов на нашей земле - это преступление против человечества!

"От Броварского городского совета, исполнительного комитета, от себя лично, от всех, кто знал Алексея, выражаю искреннее сочувствие семье и близким. Не забудем! Не простим!" - добавил он.

Напомним

Мэра Гостомеля убили, когда он раздавал хлеб людям.