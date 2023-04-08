Російські окупанти вбили чотирьох жителів Донеччини, ще одна особа отримала поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. За 7 квітня окупанти вбили 4 жителів Донеччини, ще 1 людина в області отримала поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, передає УНН.
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“За 7 квітня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 у Богородичному та 1 у Торському. Ще 1 людина в області дістала поранення”, — зазначив голова Донецької ОВА.
Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо
Російські війська за 6 квітня поранили одного жителя Донецької області.