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Російські окупанти вбили чотирьох жителів Донеччини, ще одна особа отримала поранення

Російські окупанти вбили чотирьох жителів Донеччини, ще одна особа отримала поранення

Київ • УНН

 • 684483 перегляди

КИЇВ. 8 квітня. УНН. За 7 квітня окупанти вбили 4 жителів Донеччини, ще 1 людина в області отримала поранення. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, передає УНН.

Цитата

“За 7 квітня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: 3 у Богородичному та 1 у Торському. Ще 1 людина в області дістала поранення”, — зазначив голова Донецької ОВА.

Кириленко також додав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо

Російські війська за 6 квітня поранили одного жителя Донецької області.

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