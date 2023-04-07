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росіяни поранили ще одну людину у Бахмуті

росіяни поранили ще одну людину у Бахмуті

Київ • УНН

 • 576453 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Російські війська за 6 квітня поранили одного жителя Донецької області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.

Цитата

«За 6 квітня росіяни поранили 1 жителя Донеччини - у Бахмуті», - написав Кириленко.

Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення

На Донеччині оголошено примусову евакуацію дітей у 21 населеному пункті. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах військового стану.

Українські Національні Новини

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