росіяни поранили ще одну людину у Бахмуті
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Російські війська за 6 квітня поранили одного жителя Донецької області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
Цитата
«За 6 квітня росіяни поранили 1 жителя Донеччини - у Бахмуті», - написав Кириленко.
Він зазначив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
На Донеччині оголошено примусову евакуацію дітей у 21 населеному пункті. Відповідне рішення було ухвалено на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов'язкової евакуації населення в умовах військового стану.