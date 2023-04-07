россияне ранили еще одного человека в Бахмуте

Цитата

«За 6 апреля россияне ранили 1 жителя Донецкой области - в Бахмуте», - написал Кириленко.

Он отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Дополнение

В Донецкой области объявлена принудительная эвакуация детей в 21 населенном пункте. Соответствующее решение было принято на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения.



