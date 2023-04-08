Российские оккупанты убили четырех жителей Донетчины, еще один человек получил ранения

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“За 7 апреля россияне убили 4 жителей Донетчины: 3 в Богородичном и 1 в Торском. Еще 1 человек в области получил ранения”, — отметил глава Донецкой ОВА.

Кириленко также добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним

Российские войска за 6 апреля ранили одного жителя Донецкой области.