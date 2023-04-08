Российские оккупанты убили четырех жителей Донетчины, еще один человек получил ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. За 7 апреля оккупанты убили 4 жителей Донетчины, еще 1 человек в области получил ранения. Об этом сообщил председатель Донецкой ОВА Павел Кириленко в Telegram, передает УНН.
Цитата
“За 7 апреля россияне убили 4 жителей Донетчины: 3 в Богородичном и 1 в Торском. Еще 1 человек в области получил ранения”, — отметил глава Донецкой ОВА.
Кириленко также добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним
Российские войска за 6 апреля ранили одного жителя Донецкой области.