Російські окупанти складають списки школярів для мобілізації – ЦНС

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"Діти 2005-2006 року народження на тимчасово окупованих територіях мають стати на “обов’язковий військовий облік”. Наразі прийняття на так званий військовий облік в окупаційних військкоматах відбувається на ТОТ Луганщини та Донеччини. За інформацією підпілля, окупанти формують списки тих, кого можна мобілізувати відразу після випуску зі школи. Перш за все тих, хто досягає повноліття у 2023 році", - пише ЦНС.

Нагадаємо

У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області російські загарбники планують мобілізувати дві тисячі людей для війни проти України.