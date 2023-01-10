Российские оккупанты составляют списки школьников для мобилизации - ЦНС

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"Дети 2005-2006 года рождения на временно оккупированных территориях должны стать на “обязательный воинский учет”. Сейчас принятие на так называемый воинский учет в оккупационных военкоматах происходит на ВОТ Луганщины и Донетчины. По информации подполья, оккупанты формируют списки тех, кого можно мобилизовать сразу после выпуска из школы. Прежде всего тех, кто достигает совершеннолетия в 2023 году", - пишет ЦНС.

Напомним

Во временно оккупированной Горловке Донецкой области российские захватчики планируют мобилизовать две тысячи человек для войны против Украины.