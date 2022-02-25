Російські окупанти розстріляли автомобіль, в якому перебували двоє чоловіків і жінка - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 25 лютого. УНН. Радник голови МВД України Антон Геращенко опублікував в Facebook відео з-під Херсону, де російські війська розстріляли автомобіль у якому перебували двоє чоловіків та жінка, передає УНН.
Цитата
"Це відео, зняте сьогодні сміливим українцем, має побачити вся Росія і весь Світ!
Воно зняте під Херсоном.
Російські окупанти розстрілюють автомобіль, в якому перебували двоє чоловіків і жінка!
Вони дивом залишилися живими. Їм просто пощастило.
Звертаюся до Медіа цивілізованих країн – покажіть це відео обстрілу мирних українців – сотням мільйонів Ваших глядачів та читачів.
Звертаюся до лідерів спільної думки Росії. Подивіться це відео. Уявіть той жах, який зазнали потрапивши під обстріл російських окупантів.
Продовжуйте робити відеозвернення до російського народу із закликом "Зупинити війну!"", - йдеться в повідомленні.