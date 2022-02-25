Российские оккупанты расстреляли автомобиль, в котором находились двое мужчин и женщина - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 25 февраля. УНН. Советник главы МВД Украины Антон Геращенко опубликовал в Facebook видео из-под Херсона, где российские войска расстреляли автомобиль, в котором находились двое мужчин и женщина, передает УНН.
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"Это видео, снятое сегодня смелым украинцем, должна увидеть вся Россия и весь Мир!
Оно снято под Херсоном.
Русские оккупанты расстреливают автомобиль, в котором находились двое мужчин и женщина!
Они чудом остались живы. Им просто повезло.
Обращаюсь к Медиа цивилизованных стран - покажите это видео обстрела мирных украинцев - сотням миллионов Ваших зрителей и читателей.
Обращаюсь к лидерам общего мнения России. Посмотрите это видео. Представьте тот ужас, который испытали попав под обстрел российских оккупантов.
Продолжайте делать видеообращение к русскому народу с призывом "остановить войну!", - говорится в сообщении.