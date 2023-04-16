Російські окупанти обстріляли три прикордонні громади Сумщини
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Протягом дня російські загарбники обстріляли 3 прикордонні громади Сумської області. Зафіксовано 16 прильотів з мінометів та артилерії, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Сумської ОВА.
Цитата
"Протягом дня росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних громад – Великописарівської, Білопільської та Шалигинської. Зафіксовано 16 прильотів з мінометів та артилерії", – йдеться у повідомленні.
Доповнення
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- По Шалигинській громаді ворог бив з артилерії по території громади – 3 прильоти.
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- На Великописарівську громаду окупанти скинули 6 мін.
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- У Білопільській громаді зафіксовано 7 прильотів з САУ.
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Нагадаємо
За минулу добу на Бахмутському напрямку сталося 31 боєзіткнення, ворог продовжував обстріли українських позицій.