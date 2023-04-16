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Російські окупанти обстріляли три прикордонні громади Сумщини

Російські окупанти обстріляли три прикордонні громади Сумщини

Київ • УНН

 • 540011 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Протягом дня російські загарбники обстріляли 3 прикордонні громади Сумської області. Зафіксовано 16 прильотів з мінометів та артилерії, передає УНН з посиланням на сторінку у Telegram Сумської ОВА.

Цитата

"Протягом дня росіяни здійснили 3 обстріли прикордонних громад – Великописарівської, Білопільської та Шалигинської. Зафіксовано 16 прильотів з мінометів та артилерії", – йдеться у повідомленні.

Доповнення

  • По Шалигинській громаді ворог бив з артилерії по території громади – 3 прильоти.
  • На Великописарівську громаду окупанти скинули 6 мін.
  • У Білопільській громаді зафіксовано 7 прильотів з САУ.

Нагадаємо 

За минулу добу на Бахмутському напрямку сталося 31 боєзіткнення, ворог продовжував обстріли українських позицій.

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