Российские оккупанты обстреляли три пограничные громады Сумщины
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В течение дня российские захватчики обстреляли 3 пограничные громады Сумской области. Зафиксировано 16 прилетов из минометов и артиллерии, передает УНН со ссылкой на страницу в Telegram Сумской ОГА.
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"В течение дня россияне совершили 3 обстрела пограничных общин – Великописаревской, Белопольской и Шалыгинской. Зафиксировано 16 прилетов из минометов и артиллерии", – говорится в сообщении.
Дополнение
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- По Шалигинской громаде враг бил из артиллерии по территории громады – 3 прилета.
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- На Великописаревскую громаду оккупанты сбросили 6 мин.
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- В Белопольской громаде зафиксировано 7 прилетов из САУ.
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Напомним
За прошедшие сутки на Бахмутском направлении произошло 31 боестолкновение, враг продолжал обстрелы украинских позиций.