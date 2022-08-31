Російські окупанти обстріляли Сумську область
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Російські загарбники обстріляли Сумську область. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, передає УНН.
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"Понад півсотні мін та снарядів прилетіло по нам зі сторони росії", - зазначив Живицький.
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Після 15 години у Білопільській громаді розпочався мінометний обстріл, 28 приходів. У той же час окупанти 8 мін випустили по Шалигінській громаді. О 18 годині у Краснопільській громаді був обстріл із ствольної артилерії, 15 прильотів.
Обійшлося без жертв та руйнувань.
Нагадаємо
Окупанти 133 рази обстріляли території трьох громад Сумщини.