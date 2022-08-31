Российские оккупанты обстреляли Сумскую область
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Российские захватчики обстреляли Сумскую область. Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, передает УНН.
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"Более полусотни мин и снарядов прилетело по нам со стороны россии", - отметил Живицкий.
Детали
После 15 часов в Белопольской общине начался минометный обстрел, 28 приходов. В то же время оккупанты 8 мин выпустили по Шалыгинской общине. В 18 часов в Краснопольском обществе был обстрел из ствольной артиллерии, 15 прилетов.
Обошлось без жертв и разрушений.
Напомним
Оккупанты 133 раза обстреляли территории трех общин Сумщины.