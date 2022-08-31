Российские оккупанты обстреляли Сумскую область

Цитата

"Более полусотни мин и снарядов прилетело по нам со стороны россии", - отметил Живицкий.

Детали

После 15 часов в Белопольской общине начался минометный обстрел, 28 приходов. В то же время оккупанты 8 мин выпустили по Шалыгинской общине. В 18 часов в Краснопольском обществе был обстрел из ствольной артиллерии, 15 прилетов.

Обошлось без жертв и разрушений.

Напомним

Оккупанты 133 раза обстреляли территории трех общин Сумщины.