Російські окупанти намагаються висадити десант з повітря у Василькові
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Зараз тривають важкі бої у місті Васильків в Київській області, де окупанти намагаються висадити десант з повітря. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у Facebook, передає УНН.
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“О пів на першу ночі, 26 лютого, винищувач Су-27 Повітряних Сил ЗС України успішно атакував військово-транспортний літак Іл-76 МД російських окупаційних військ і знищив ворога!!! Наразі тривають важкі бої у місті Васильків на Київщині, де окупанти намагаються висадити десант з повітря! Слава українським пілотам!”, — йдеться в дописі.
Нагадаємо
Зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних Сил ЗС України збито дві ворожі цілі.