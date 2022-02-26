Російські окупанти намагаються висадити десант з повітря у Василькові

ukru
Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт
Ексклюзив
09:04 • 39231 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
07:52 • 71271 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
07:07 • 82816 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
06:08 • 85158 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 112658 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 161570 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 175084 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 214170 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 201192 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 187860 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2 м/с
97 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

ISW: вимоги росії прямо суперечать меті Трампа щодо миру в Україні

2 квітня, 01:22 • 103602 перегляди

США посилюють військову присутність на Близькому Сході - Reuters

2 квітня, 02:21 • 37507 перегляди

США атакували Ємен у відповідь на напади хуситів

2 квітня, 03:03 • 61952 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 111003 перегляди

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 154190 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

07:39 • 154167 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

06:05 • 110990 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 258985 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 381345 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 636339 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Анналена Бербок

Олег Синєгубов

Іван Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Харків

Вашингтон

Іран

Реклама
УНН Lite

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

10:22 • 747 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 87181 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 125728 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 151356 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 172335 перегляди
Актуальне

Шахед-136

Qods Mohajer-6

The New York Times

TikTok

The Washington Post

Російські окупанти намагаються висадити десант з повітря у Василькові

Російські окупанти намагаються висадити десант з повітря у Василькові

Київ • УНН

 • 357371 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Зараз тривають важкі бої у місті Васильків в Київській області, де окупанти намагаються висадити десант з повітря. Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук у Facebook, передає УНН.

Цитата

“О пів на першу ночі, 26 лютого, винищувач Су-27 Повітряних Сил ЗС України успішно атакував військово-транспортний літак Іл-76 МД російських окупаційних військ і знищив ворога!!! Наразі тривають важкі бої у місті Васильків на Київщині, де окупанти намагаються висадити десант з повітря! Слава українським пілотам!”, — йдеться в дописі.

Нагадаємо 

Зенітним ракетним комплексом С-300 Повітряних Сил ЗС України збито дві ворожі цілі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Bitcoin
$85,018.50
Золото
$3,164.29
Tesla
$268.93
Brent
$74.40
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.24
Ethereum
$1,879.35