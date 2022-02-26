Российские оккупанты пытаются высадить десант с воздуха в Василькове

КИЕВ. 26 февраля. УНН. Сейчас идут тяжелые бои в городе Васильков в Киевской области, где оккупанты пытаются высадить десант с воздуха. Об этом сообщил Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Facebook, передает УНН.