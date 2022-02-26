Российские оккупанты пытаются высадить десант с воздуха в Василькове
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Сейчас идут тяжелые бои в городе Васильков в Киевской области, где оккупанты пытаются высадить десант с воздуха. Об этом сообщил Командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук в Facebook, передает УНН.
Цитата
"В полпервого ночи, 26 февраля, истребитель Су-27 Воздушных Сил ВС Украины успешно атаковал военно-транспортный самолет Ил-76 МД российских оккупационных войск и уничтожил врага!!! Сейчас продолжаются тяжелые бои в городе Васильков Киевской области, где оккупанты пытаются высадить десант с воздуха! Слава украинским пилотам!",- говорится в заметке.
Напомним
Зенитным ракетным комплексом С-300 Воздушных Сил ВС Украины сбили две вражеские цели.