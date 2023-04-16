Російські окупанти атакували дачні будинки у Запорізькій області
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Ввечері, 16 квітня, ворог атакував дачні будинки — вибиті шибки, потрощені фасади, автівки. Про це повідомили у Запорізькій ОВА, передає УНН.
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"Окупанти продовжують тероризувати мирних жителів Запорізької області. Ввечері ворог підступно атакував дачні будинки. Вибиті шибки, потрощені фасади, автівки, але головне - без постраждалих", - зазначається у повідомленні.
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Також в ОВА зазначили, що "наразі всі профільні служби працюють на місці прильоту: ліквідовують наслідки атаки та фіксують черговий воєнний злочин".
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Упродовж дня окупанти два рази обстріляли Нікопольщину, було випущено майже десяток снарядів.