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Російські окупанти атакували дачні будинки у Запорізькій області

Російські окупанти атакували дачні будинки у Запорізькій області

Київ • УНН

 • 708166 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Ввечері, 16 квітня, ворог атакував дачні будинки — вибиті шибки, потрощені фасади, автівки. Про це повідомили у Запорізькій ОВА, передає УНН.

Цитата

"Окупанти продовжують тероризувати мирних жителів Запорізької області. Ввечері ворог підступно атакував дачні будинки. Вибиті шибки, потрощені фасади, автівки, але головне - без постраждалих", - зазначається у повідомленні.

Доповнення

Також в ОВА зазначили, що "наразі всі профільні служби працюють на місці прильоту: ліквідовують наслідки атаки та фіксують черговий воєнний злочин".

Нагадаємо

Упродовж дня окупанти два рази обстріляли Нікопольщину, було випущено майже десяток снарядів.

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