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Российские оккупанты атаковали дачные дома в Запорожской области

Российские оккупанты атаковали дачные дома в Запорожской области

Киев • УНН

 • 708166 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Вечером, 16 апреля, враг атаковал дачные дома — выбитые стекла, разбитые фасады, машины. Об этом сообщили в Запорожской ОГА, передает УНН.

Цитата

"Оккупанты продолжают терроризировать мирных жителей Запорожской области. Вечером враг коварно атаковал дачные дома. Выбиты стекла, разбиты фасады, машины, но главное - без пострадавших", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Также в ОВА отметили, что "сейчас все профильные службы работают на месте прилета: ликвидируют последствия атаки и фиксируют очередное военное преступление".

Напомним

В течение дня оккупанты два раза обстреляли Никопольщину, было выпущено почти десяток снарядов.

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