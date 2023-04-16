Российские оккупанты атаковали дачные дома в Запорожской области
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. Вечером, 16 апреля, враг атаковал дачные дома — выбитые стекла, разбитые фасады, машины. Об этом сообщили в Запорожской ОГА, передает УНН.
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"Оккупанты продолжают терроризировать мирных жителей Запорожской области. Вечером враг коварно атаковал дачные дома. Выбиты стекла, разбиты фасады, машины, но главное - без пострадавших", - отмечается в сообщении.
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Также в ОВА отметили, что "сейчас все профильные службы работают на месте прилета: ликвидируют последствия атаки и фиксируют очередное военное преступление".
Напомним
В течение дня оккупанты два раза обстреляли Никопольщину, было выпущено почти десяток снарядов.