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Російська "Нова газета" припиняє роботу до кінця "спецоперації"

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Російська "Нова газета" заявила в понеділок, що призупиняє роботу до закінчення війни росії проти України - як її називають в рф "спеціальної операції", пише УНН.

Російська "Нова газета" припиняє роботу до кінця "спецоперації"

Цитата

"Ми отримали ще одне попередження Роскомнагляду. Після цього ми припиняємо випуск газети на сайті, в мережах і на папері — до закінчення "спеціальної операції на території України", - сказано в заяві "Нової".

Раніше

Раніше сьогодні Роскомнагляд повідомив, що виніс редакції і засновнику "Нової газети" друге письмове попередження. Приводом для це стала нібито "згадка НКО-іноагента без маркування".

Роскомнагляд виніс перше попередження газеті після інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським у неділю.

Ще до виходу матеріалу, Роскомнагляд заборонив російським ЗМІ публікувати інтерв'ю із Зеленським та пригрозив журналістам перевірками. Генпрокуратура заявила, що "буде дана принципова правова оцінка змісту опублікованих висловлювань та факту їх розміщення".

Два попередження Роскомнагляду на рік загрожують відкликанням ліцензії ЗМІ в рф.

Додамо

Головний редактор "нової газети" Дмитро Муратов, який отримав минулого року Нобелівську премію миру за "зусилля із захисту свободи слова", оголосив минулого тижня, що виставляє нагороду на аукціон на підтримку українських біженців.

Шість співробітників "Нової газети", в тому числі відвертий критик володимира путіна Ганна Політковська, були вбиті з тих пір, як Муратов став одним із засновників видання в 1993 році.

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