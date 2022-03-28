Российская “Новая газета” прекращает работу до конца “спецоперации”
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Российская “Новая газета” заявила в понедельник, что приостанавливает работу до окончания войны россии против Украины – как ее называют в рф, "специальной операции", пишет УНН.
Цитата
"Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты на сайте, в сетях и на бумаге — до окончания "специальной операции на территории Украины", - сказано в заявлении "Новой".
Ранее
Ранее сегодня Роскомнадзор сообщил, что вынес редакции и учредителю "Новой газеты" второе письменное предупреждение. Поводом для это стало якобы "упоминание НКО-иноагента без маркировки".
Роскомнадзор вынес первое предупреждение газете после интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье.
Еще до выхода материала, Роскомнадзор запретил российским СМИ публиковать интервью с Зеленским и пригрозил журналистам проверками. Генпрокуратура заявила, что "будет дана принципиальная правовая оценка содержанию опубликованных высказываний и факту их размещения".
Два предупреждения Роскомнадзора в год грозят отзывом лицензии СМИ в рф.
Добавим
Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, получивший в прошлом году Нобелевскую премию мира за "усилия по защите свободы слова", объявил на прошлой неделе, что выставляет награду на аукцион в поддержку украинских беженцев.
Шесть сотрудников "Новой газеты", в том числе откровенный критик владимира путина Анна Политковская, были убиты с тех пор, как Муратов стал одним из основателей издания в 1993 году.