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Российская “Новая газета” прекращает работу до конца “спецоперации”

Киев • УНН

 • 104262 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Российская “Новая газета” заявила в понедельник, что приостанавливает работу до окончания войны россии против Украины – как ее называют в рф, "специальной операции", пишет УНН.

Российская “Новая газета” прекращает работу до конца “спецоперации”

Цитата

"Мы получили еще одно предупреждение Роскомнадзора. После этого мы приостанавливаем выпуск газеты на сайте, в сетях и на бумаге — до окончания "специальной операции на территории Украины", - сказано в заявлении "Новой".

Ранее

Ранее сегодня Роскомнадзор сообщил, что вынес редакции и учредителю "Новой газеты" второе письменное предупреждение. Поводом для это стало якобы "упоминание НКО-иноагента без маркировки".

Роскомнадзор вынес первое предупреждение газете после интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским в воскресенье.

Еще до выхода материала, Роскомнадзор запретил российским СМИ публиковать интервью с Зеленским и пригрозил журналистам проверками. Генпрокуратура заявила, что "будет дана принципиальная правовая оценка содержанию опубликованных высказываний и факту их размещения".

Два предупреждения Роскомнадзора в год грозят отзывом лицензии СМИ в рф.

Добавим

Главный редактор "Новой газеты" Дмитрий Муратов, получивший в прошлом году Нобелевскую премию мира за "усилия по защите свободы слова", объявил на прошлой неделе, что выставляет награду на аукцион в поддержку украинских беженцев.

Шесть сотрудников "Новой газеты", в том числе откровенный критик владимира путина Анна Политковская, были убиты с тех пор, как Муратов стал одним из основателей издания в 1993 году.

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