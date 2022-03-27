Роскомнагляд зажадав від російських ЗМІ не публікувати інтерв'ю із Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. Роскомнагляд зажадав від російських ЗМІ "відмовитися від публікації" інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН з посиланням на повідомлення відомства у Telegram.
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"Низка російських засобів масової інформації, у тому числі іноземні ЗМІ, що виконують функції іноагентів, взяли інтерв'ю у президента України В. Зеленського", - йдеться в повідомленні.
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Також у Telegram-каналі служби повідомляється, що стосовно журналістів, які взяли інтерв'ю, "почато перевірку для визначення ступеня відповідальності та вжиття заходів реагування".
"Роскомнагляд попереджає російські ЗМІ про необхідність відмовитися від публікації цього інтерв'ю. Щодо засобів масової інформації, які взяли інтерв'ю, розпочато перевірку для визначення ступеня відповідальності та вжиття заходів реагування", - повідомляє відомство.
Додамо
27 березня головний редактор "Дождя" Тихон Дзядко, головний редактор "Медузи" Іван Колпаков, спецкор "Комерсанта" Володимир Соловйов та письменник Михайло Зигар за участю головного редактора "Нової газети" Дмитра Муратова взяли інтерв'ю у Зеленського.