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Роскомнагляд зажадав від російських ЗМІ не публікувати інтерв'ю із Зеленським

Київ • УНН

 • 132901 перегляди

КИЇВ. 27 березня. УНН. Роскомнагляд зажадав від російських ЗМІ "відмовитися від публікації" інтерв'ю з президентом України Володимиром Зеленським, передає УНН з посиланням на повідомлення відомства у Telegram.

Роскомнагляд зажадав від російських ЗМІ не публікувати інтерв'ю із Зеленським

Цитата

"Низка російських засобів масової інформації, у тому числі іноземні ЗМІ, що виконують функції іноагентів, взяли інтерв'ю у президента України В. Зеленського", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Також у Telegram-каналі служби повідомляється, що стосовно журналістів, які взяли інтерв'ю, "почато перевірку для визначення ступеня відповідальності та вжиття заходів реагування".

"Роскомнагляд попереджає російські ЗМІ про необхідність відмовитися від публікації цього інтерв'ю. Щодо засобів масової інформації, які взяли інтерв'ю, розпочато перевірку для визначення ступеня відповідальності та вжиття заходів реагування", - повідомляє відомство.

Додамо

27 березня головний редактор "Дождя" Тихон Дзядко, головний редактор "Медузи" Іван Колпаков, спецкор "Комерсанта" Володимир Соловйов та письменник Михайло Зигар за участю головного редактора "Нової газети" Дмитра Муратова взяли інтерв'ю у Зеленського.

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