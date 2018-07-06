Росіянину, який розлив отруйну рідину в аеропорту Тбілісі, пред'явили звинувачення
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. Росіянину, розлив отруйну рідину в аеропорту Тбілісі, пред’явили звинувачення в умисному заподіянні шкоди здоров’ю загальнонебезпечним способом, прокуратура просить суд помістити його під варту, заявила прокурор Майя Сілагадзе, передає УНН з посиланням на грузинське агентство новин GHN.
За її словами, мотивом росіянина була помста, він хотів нашкодити своєму знайомому, що працює в аеропорту. В результаті контакту з рідиною постраждали співробітники аеропорту, велика частина з них, за її словами, вже виписана з лікарні.
Грузинський “Перший канал” також опублікував фотографії зі залу суду, на яких зображений росіянин.
Нагадаємо, в середу контррозвідувальний орган при Службі державної служби безпеки Грузії затримав громадянина Росії Дмитра Б у зв’язку з інцидентом у аеропорту Тбілісі. Чоловіка звинувачують у тому, що він розлив рідину, що містить шкідливу для здоров’я речовину біля каси однієї з авіакомпаній в залі вильоту Тбіліського міжнародного аеропорту.
Відзначається, що розслідування інциденту веде департамент контррозвідки при МГБ.
В аеропорту грузинському “Першому каналу” розповіли, що в результаті інциденту постраждали чотири співробітники аеропорту. Пасажири не постраждали.