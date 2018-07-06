Россиянину, разлившему ядовитую жидкость в аэропорту Тбилиси, предъявили обвинение
Киев • УНН
КИЕВ. 6 июля. УНН. Россиянину, разлившему ядовитую жидкость в аэропорту Тбилиси, предъявили обвинение в умышленном причинении вреда здоровью общеопасным способом, прокуратура просит суд поместить его под стражу, заявила прокурор Майя Силагадзе, передает УНН со ссылкой на грузинское агентство новостей GHN.
По ее словам, мотивом россиянина была месть, он хотел навредить своему знакомому, который работает в аэропорту. В результате контакта с жидкостью пострадали сотрудники аэропорта, большая часть из них, по ее словам, уже выписана из больницы.
Грузинский “Первый канал” также опубликовал фотографии из зала суда, на которых изображен россиянин.
Напомним, в среду контрразведывательную орган при Службе государственной службы безопасности Грузии задержал гражданина России Дмитрия Б в связи с инцидентом в аэропорту Тбилиси. Мужчину обвиняют в том, что он разлил жидкость, содержащую вредную для здоровья вещество у кассы одной из авиакомпаний в зале вылета Тбилисского международного аэропорта.
Отмечается, что расследование инцидента ведет департамент контрразведки при МГБ.
В аэропорту грузинскому “Первому каналу” рассказали, что в результате инцидента пострадали четыре сотрудника аэропорта. Пассажиры не пострадали.