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Росіянина, який втік з ІТТ на Львівщині, затримали у Києві

Росіянина, який втік з ІТТ на Львівщині, затримали у Києві

Київ • УНН

 • 9055 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Києві правоохоронці затримали громадянина Російської Федерації, котрий втік з Самбірського ізолятора тимчасового тримання, що на ЛЛьвівщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.

Третього зловмисника, 33-річного громадянина Російської Федерації Геннадія Хамраєва, який втік з Самбірського ізолятора тимчасового тримання Львівської обалсті, правоохоронці затримали у Києві. У відомстві зазначили, що чоловіка підозрюють у розбої та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами.

При цьому, двох втікачів правоохоронці затримали на наступний день після втечі. Ними виявилися 38-річний мешканець Самбора, та 30-річний мешканець одного з сіл району, котрі підозрюються у скоєнні крадіжок.

Нагадаємо, у Самбірському ізоляторі тимчасового тримання 16 жовтня було виявлено відсутність трьох зловмисників, котрі утримувались там за рішеннями суду.

Як повідомляв УНН, розпочато розслідування щодо неналежного виконання обов’язків поліцейськими на Львівщині.

Українські Національні Новини

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