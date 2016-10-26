Росіянина, який втік з ІТТ на Львівщині, затримали у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У Києві правоохоронці затримали громадянина Російської Федерації, котрий втік з Самбірського ізолятора тимчасового тримання, що на ЛЛьвівщині. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Львівської області.
Третього зловмисника, 33-річного громадянина Російської Федерації Геннадія Хамраєва, який втік з Самбірського ізолятора тимчасового тримання Львівської обалсті, правоохоронці затримали у Києві. У відомстві зазначили, що чоловіка підозрюють у розбої та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами.
При цьому, двох втікачів правоохоронці затримали на наступний день після втечі. Ними виявилися 38-річний мешканець Самбора, та 30-річний мешканець одного з сіл району, котрі підозрюються у скоєнні крадіжок.
Нагадаємо, у Самбірському ізоляторі тимчасового тримання 16 жовтня було виявлено відсутність трьох зловмисників, котрі утримувались там за рішеннями суду.
Як повідомляв УНН, розпочато розслідування щодо неналежного виконання обов’язків поліцейськими на Львівщині.