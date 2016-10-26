Россиянина, который сбежал из ИВС во Львовской области, задержали в Киеве

Третьего злоумышленника, 33-летнего гражданина Российской Федерации Геннадия Хамраева, который сбежал из Самбирского изолятора временного содержания Львовской обалсти, правоохранители задержали в Киеве. В ведомстве отметили, что мужчину подозревают в разбое и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами.

При этом, двух беглецов правоохранители задержали на следующий день после побега. Ими оказались 38-летний житель Самбира, и 30-летний житель одного из сел района, которые подозреваются в совершении краж.

Напомним, в Самбирском изоляторе временного содержания 16 октября было обнаружено отсутствие трех злоумышленников, которые содержались там по решению суда.

Как сообщал УНН, начали расследование ненадлежащего исполнения обязанностей полицейскими во Львовской области.



