Росіянин намагався незаконно вивезти із України велозапчастини
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Учора в пункті пропуску “Рижівка” прикордонники відділу “Білопілля” Сумського загону спільно працівниками митниці виявили велику кількість велозапчастин, прихованих від контролю, передає УНН із посиланням на прес-службу Держприкордонслужби.
Як повідомили у прес-службі, під час поглибленого огляду автомобіля “ГАЗель” російської реєстрації, прикордонний наряд в конструктивних особливостях вантажного фургону виявив приховані велозапчастин. Громадянин Росії, який прямував на виїзд з України, намагався приховати 470 запчастин до велосипеда під обшивкою в бокових дверях водія та пасажира.
“Чоловік зізнався охоронцям кордону, що виявлений товар він приховав з метою незаконного переміщення через кордон з подальшою реалізацією на території Росії”, — йдеться у повідомленні.
У ДПСУ також додали, що наразі виявлені велозапчастини та автомобіль 2001 року випуску вилучені працівниками митниці встановленим порядком для прийняття відповідного правового рішення.