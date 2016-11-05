Россиянин пытался незаконно вывезти из Украины велозапчасти

Как сообщили в пресс-службе, во время углубленного осмотра автомобиля "ГАЗель" российской регистрации, пограничный наряд в конструктивных особенностях грузового фургона обнаружил скрытые велозапчастей. Гражданин России, который следовал на выезд из Украины, пытался скрыть 470 запчастей к велосипеду под обшивкой в ​​боковых дверях водителя и пассажира.

"Мужчина признался стражам границы, что обнаруженный товар он спрятал в целях незаконного перемещения через границу с последующей реализацией на территории России", - говорится в сообщении.

В ГПСУ также добавили, что в настоящее время обнаруженные велозапчасти и автомобиль 2001 года выпуска изъяты работниками таможни в установленном порядке для принятия соответствующего правового решения.