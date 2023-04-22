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росіяни зранку вдарили по Сумщині з мінометів та артилерії: майже 30 прильотів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 квітня. УНН. Російські окупанти сьогодні вранці обстріляли громаду у Сумській області з артилерії та мінометів, повідомила Сумська ОВА у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Зранку росіяни здійснили два обстріли Білопільської громади. Били з мінометів - 22 прильоти та артилерії (САУ) - 6 прильотів. На щастя, без наслідків", - повідомили в ОВА.

Ніч, як вказано, минула без обстрілів.

Нагадаємо

Минулої ночі російська авіація вчергове обстріляла прикордоння Чернігівщини за допомогою керованої авіабомби.

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