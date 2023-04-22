россияне утром ударили по Сумской области из минометов и артиллерии: почти 30 прилетов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 апреля. УНН. Российские оккупанты сегодня утром обстреляли громаду в Сумской области из артиллерии и минометов, сообщила Сумская ОВА в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Утром россияне совершили два обстрела Белопольской громады. Били из минометов - 22 прилета и артиллерии (САУ) - 6 прилетов. К счастью, без последствий", - сообщили в ОВА.
Ночь, как указано, прошла без обстрелов.
Напомним
Прошлой ночью российская авиация в очередной раз обстреляла пограничье Черниговской области с помощью управляемой авиабомбы.