россияне утром ударили по Сумской области из минометов и артиллерии: почти 30 прилетов

Детали

"Утром россияне совершили два обстрела Белопольской громады. Били из минометов - 22 прилета и артиллерии (САУ) - 6 прилетов. К счастью, без последствий", - сообщили в ОВА.

Ночь, как указано, прошла без обстрелов.

Напомним

Прошлой ночью российская авиация в очередной раз обстреляла пограничье Черниговской области с помощью управляемой авиабомбы.