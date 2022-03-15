Росіяни завдали ракетний удар по Києву - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Російські окупанти завдали ракетний удар по столичному мікрорайону Виноградар. Інформації про руйнування та жертв поки немає, передає УНН.
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" ... завдали удару по мікрорайону Виноградар ... Ненавиджу!" - написав радник глави МВС Антон Геращенко у Telegram.
Наразі інформації про руйнування чи жертви немає.
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