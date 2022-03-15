Россияне нанесли ракетный удар по Киеву - Геращенко

Цитата

" ... нанесли удар по микрорайону Виноградарь ... Ненавижу!" - написал советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram.

Пока информации о разрушениях или жертвах нет.

Ранее

Сегодня в ряде районов Киева прогремели взрывы. В результате обстрелов российских оккупантов повреждены жилые дома, а также здание станции метро "Лукьяновская".