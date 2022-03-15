Россияне нанесли ракетный удар по Киеву - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Российские оккупанты нанесли ракетный удар по столичному микрорайону Виноградарь. Информации о разрушениях и жертвах пока нет, передает УНН.
Цитата
" ... нанесли удар по микрорайону Виноградарь ... Ненавижу!" - написал советник главы МВД Антон Геращенко в Telegram.
Пока информации о разрушениях или жертвах нет.
Ранее
Сегодня в ряде районов Киева прогремели взрывы. В результате обстрелов российских оккупантов повреждены жилые дома, а также здание станции метро "Лукьяновская".