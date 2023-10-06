росіяни завдали чотири удари авіабомбами по Невському та продовжують штурми поблизу Макіївки
Київ • УНН
КИЇВ. 6 жовтня. УНН. Російські окупанти продовжують штурмувати територію поблизу Макіївки на Луганщині. Сили оборони відбили там ще чотири атаки. По Невському рашисти завдали чотири удари авіабомбами КАБ-500. Про це повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор, пише УНН.
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"росіяни продовжують штурмувати територію поблизу Макіївки. Сили оборони відбили там ще чотири атаки ворога", - написав Лисогор.
За його словами, противник завдав авіаційних та артилерійських ударів неподалік Білогорівки та Невського.
"По Невському нанесено чотири удари авіабомбами КАБ-500. Вибухи сталися на території приватних домоволодінь. Пошкоджені вікна та дахи декількох будинків", - повідомив Лисогор.
Він також додав, що на околиці населеного пункту зафіксовано ще 12 вибухів внаслідок артилерійського вогню з боку росіян.
Доповнення
У районі Невського та Новолюбівки у Луганській області зафіксовано 36 вибухів, напередодні російські війська скидали тут керовані авіабомби.