Окупанти вдарили по двох селах на Луганщині керованими авіабомбами - ОВА

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"По Невському та Новолюбівці росіяни вдарили авіабомбами КАБ-500. Чотири рази – по Новолюбівці, ще двічі – по Невському. Окупанти поцілили поблизу зруйнованої ними раніше школи. Ще 30 вибухів пролунало на території навколо цих населених пунктів. Інформацію щодо руйнувань наразі уточнюємо", - написав Лисогор у Telegram.

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За даними голови ОВА, "атаки ворога відбито в районі Макіївки".

"Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали Макіївка, Невське та Білогорівка", - зазначив він.

Також, з його слів, окупанти доповіли про неготовність Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної та Рубіжного до зими. "За два тижні до опалювального періоду вони заявляють про неможливість своєчасно підключити ці населені пункти до опалення. Минулого року цього не відбулося взагалі", - зазначив він.

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