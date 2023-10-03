Оккупанты ударили по двум селам в Луганской области управляемыми авиабомбами - ОВА

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Киев • УНН

 • 242029 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. В районе Невского и Новолюбовки в Луганской области зафиксировано 36 взрывов, накануне российские войска сбрасывали здесь управляемые авиабомбы, сообщил во вторник глава Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.

Цитата

"По Невскому и Новолюбовке россияне ударили авиабомбами КАБ-500. Четыре раза – по Новолюбовке, еще дважды – по Невскому. Оккупанты попали вблизи разрушенной ими ранее школы. Еще 30 взрывов прозвучало на территории вокруг этих населенных пунктов. Информацию о разрушениях пока уточняем", - написал Лысогор в Telegram.

Детали

По данным главы ОВА, "атаки врага отбиты в районе Макеевки".

"От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали Макеевка, Невское и Белогоровка", - отметил он.

Также, по его словам, оккупанты доложили о неготовности Северодонецка, Лисичанска, Кременной и Рубежного к зиме. "За две недели до отопительного периода они заявляют о невозможности своевременно подключить эти населенные пункты к отоплению. В прошлом году этого не произошло вообще", - отметил он.

Напомним

россияне привлекли в Луганскую область резервную 25-ю армию рф.

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