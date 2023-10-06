россияне нанесли четыре удара авиабомбами по Невскому и продолжают штурмы вблизи Макеевки
Киев • УНН
КИЕВ. 6 октября. УНН. российские оккупанты продолжают штурмовать территорию вблизи Макеевки Луганской области. Силы обороны отразили там еще четыре атаки. По Невскому рашисты нанесли четыре удара авиабомбами КАБ-500. Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор, пишет УНН.
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"россияне продолжают штурмовать территорию вблизи Макеевки. Силы обороны отбили там еще четыре атаки врага", - написал Лысогор.
По его словам, противник нанес авиационные и артиллерийские удары неподалеку Белогоровки и Невского.
"По Невскому нанесено четыре удара авиабомбами КАБ-500. Взрывы произошли на территории частных домовладений. Повреждены окна и крыши нескольких домов", - сообщил Лысогор.
Он также добавил, что на окраине населенного пункта зафиксировано еще 12 взрывов в результате артиллерийского огня со стороны россиян.
Дополнение
В районе Невского и Новолюбовки в Луганской области зафиксировано 36 взрывов, накануне российские войска сбрасывали здесь управляемые авиабомбы.