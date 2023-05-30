росіяни вранці знову вдарили по Херсонщині, поранено 84-річну жінку
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Російські війська сьогодні вранці знову вдарили по Кізомису у Херсонській області, є поранена, її госпіталізували. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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"російська армія вкотре била з артилерії по Кізомису. Через ранковий обстріл постраждала 84-річна жінка, яка на момент атаки знаходилася на подвірʼї власного будинку", - написав Прокудін.
Деталі
З його слів, поранену шпиталізували з мінно-вибуховою травмою та пораненням спини.
Нині лікарі надають їй необхідну меддопомогу, додав він.
Доповнення
Херсонська область за 29 травня зазнала 52 обстріли з боку російських військ, є жертва.