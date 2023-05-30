Херсон росіяни атакували 10 разів, по області випустили 343 снаряди - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. Херсонська область за 29 травня зазнала 52 обстріли з боку російських військ, є жертва. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Telegram, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив 52 обстріли, випустивши 343 снаряди з мінометів, артилерії та БПЛА.
Місто Херсон ворог обстріляв 10 разів (50 снарядів)", - повідомив Прокудін.
Деталі
З його слів, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.
"Через російську агресію одна людина загинула", - повідомив голова ОВА.
Доповнення
Черговий ворожий обстріл Херсонщини 29 травня забрав життя людини у Новокаховській громаді.