Херсон росіяни атакували 10 разів, по області випустили 343 снаряди - ОВА

Цитата

"За минулу добу противник здійснив 52 обстріли, випустивши 343 снаряди з мінометів, артилерії та БПЛА.

Місто Херсон ворог обстріляв 10 разів (50 снарядів)", - повідомив Прокудін.

Деталі

З його слів, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області.

"Через російську агресію одна людина загинула", - повідомив голова ОВА.

Доповнення

Черговий ворожий обстріл Херсонщини 29 травня забрав життя людини у Новокаховській громаді.