Херсон россияне атаковали 10 раз, по области выпустили 343 снаряда - ОВА

Цитата

"За прошедшие сутки противник совершил 52 обстрела, выпустив 343 снаряда из минометов, артиллерии и БПЛА.

Город Херсон враг обстрелял 10 раз (50 снарядов)", - сообщил Прокудин.

Детали

По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.

"Из-за российской агрессии один человек погиб", - сообщил глава ОВА.

Дополнение

Очередной вражеский обстрел Херсонской области 29 мая унес жизнь человека в Новокаховской громаде.