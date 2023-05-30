Херсон россияне атаковали 10 раз, по области выпустили 343 снаряда - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Херсонская область за 29 мая подверглась 52 обстрелам со стороны российских войск, есть жертва. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
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"За прошедшие сутки противник совершил 52 обстрела, выпустив 343 снаряда из минометов, артиллерии и БПЛА.
Город Херсон враг обстрелял 10 раз (50 снарядов)", - сообщил Прокудин.
Детали
По его словам, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области.
"Из-за российской агрессии один человек погиб", - сообщил глава ОВА.
Дополнение
Очередной вражеский обстрел Херсонской области 29 мая унес жизнь человека в Новокаховской громаде.