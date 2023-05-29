Черговий ворожий обстріл Херсонщини забрав життя людини
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Внаслідок чергового обстрілу російськими військами Херсонської області 29 травня загинув чоловік – розпочато кримінальне провадження, повідомили у Херсонській обласній прокуратурі, пише УНН.
Деталі
"За даними слідства, 29 травня 2023 року близько 11:30 зс рф обстріляли населений пункт у Новокаховській громаді Херсонської області. Травми, не сумісні із життям, отримав чоловік", - повідомили у прокуратурі.
За попередньою інформацією, здійснено артилерійський обстріл. Пошкоджено житлові будинки мирних мешканців.
У Херсонській ОВА додали, що також "з десяток “прильотів” зафіксовано по Золотій Балці". Через влучання ворожих снарядів пошкоджено приватний будинок та господарчі споруди, вказали в ОВА.
І уточнили, що через обстріл селища Козацьке Новокаховської громади "у власному будинку загинув 61-річний чоловік". За цим фактом озпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Доповнення
Російські війська за 28 травня 61 раз вдарили по Херсонській області, є поранена людина.