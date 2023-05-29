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Очередной вражеский обстрел Херсонской области унес жизнь человека

Очередной вражеский обстрел Херсонской области унес жизнь человека

Киев • УНН

 • 290488 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. В результате очередного обстрела российскими войсками Херсонской области 29 мая погиб человек – начато уголовное производство, сообщили в Херсонской областной прокуратуре, пишет УНН.

Детали

"По данным следствия, 29 мая 2023 года около 11:30 вс рф обстреляли населенный пункт в Новокаховской громаде Херсонской области. Травмы, не совместимые с жизнью, получил мужчина", - сообщили в прокуратуре.

По предварительной информации, осуществлен артиллерийский обстрел. Повреждены жилые дома мирных жителей.

В Херсонской ОВА добавили, что также "с десяток “прилетов” зафиксировано по Золотой Балке". Из-за попадания вражеских снарядов повреждены частный дом и хозяйственные постройки, указали в ОВА.

И уточнили, что из-за обстрела поселка Казацкое Новокаховской громады "в собственном доме погиб 61-летний мужчина". По данному факту начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

Российские войска за 28 мая 61 раз ударили по Херсонской области, есть раненый человек.

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