Очередной вражеский обстрел Херсонской области унес жизнь человека
Киев • УНН
КИЕВ. 29 мая. УНН. В результате очередного обстрела российскими войсками Херсонской области 29 мая погиб человек – начато уголовное производство, сообщили в Херсонской областной прокуратуре, пишет УНН.
Детали
"По данным следствия, 29 мая 2023 года около 11:30 вс рф обстреляли населенный пункт в Новокаховской громаде Херсонской области. Травмы, не совместимые с жизнью, получил мужчина", - сообщили в прокуратуре.
По предварительной информации, осуществлен артиллерийский обстрел. Повреждены жилые дома мирных жителей.
В Херсонской ОВА добавили, что также "с десяток “прилетов” зафиксировано по Золотой Балке". Из-за попадания вражеских снарядов повреждены частный дом и хозяйственные постройки, указали в ОВА.
И уточнили, что из-за обстрела поселка Казацкое Новокаховской громады "в собственном доме погиб 61-летний мужчина". По данному факту начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
Российские войска за 28 мая 61 раз ударили по Херсонской области, есть раненый человек.