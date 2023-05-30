россияне утром снова ударили по Херсонщине, ранена 84-летняя женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Российские войска сегодня утром снова ударили по Кизомысу в Херсонской области, есть раненая, ее госпитализировали. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram, пишет УНН.
Цитата
"российская армия в очередной раз била из артиллерии по Кизомысу. Из-за утреннего обстрела пострадала 84-летняя женщина, которая на момент атаки находилась во дворе собственного дома", - написал Прокудин.
Детали
По его словам, раненую госпитализировали с минно-взрывной травмой и ранением спины.
Сейчас врачи оказывают ей необходимую медпомощь, добавил он.
Дополнение
Херсонская область за 29 мая подверглась 52 обстрелам со стороны российских войск, есть жертва.