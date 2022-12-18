росіяни вдарили по центру Херсона: є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. російські війська вдарили по центру Херсона – поранено трьох людей, один із них у тяжкому стані. Про це в телеграмі повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає УНН.
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"Херсон. По центру місту завдано чергового удару. Постраждало 3 людей. Вони отримали осколкові порання, 1 поранений у важкому стані. Всім надається медична допомога", – написав Тимошенко.
Він додав, що на місці удару працюють екстрені служби.
Нагадаємо
17 грудня російські війська вдарили по штабу гуманітарної допомоги у передмісті Херсона – загинула жінка.