росіяни вдарили по центру Херсона: є поранені

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"Херсон. По центру місту завдано чергового удару. Постраждало 3 людей. Вони отримали осколкові порання, 1 поранений у важкому стані. Всім надається медична допомога", – написав Тимошенко.

Він додав, що на місці удару працюють екстрені служби.

Нагадаємо

17 грудня російські війська вдарили по штабу гуманітарної допомоги у передмісті Херсона – загинула жінка.