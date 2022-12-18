россияне ударили по центру Херсона: есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. российские войска ударили по центру Херсона – ранены три человека, один из них в тяжелом состоянии. Об этом в телеграме сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко, передает УНН.
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"Херсон. По центру городу нанесен очередной удар. Пострадали 3 человека. Они получили осколочные ранения, 1 раненый в тяжелом состоянии. Всем оказывается медицинская помощь", – написал Тимошенко.
Он добавил, что на месте удара работают экстренные службы.
Напомним
17 декабря российские войска ударили по штабу гуманитарной помощи в пригороде Херсона – погибла женщина.