россияне ударили по центру Херсона: есть раненые

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"Херсон. По центру городу нанесен очередной удар. Пострадали 3 человека. Они получили осколочные ранения, 1 раненый в тяжелом состоянии. Всем оказывается медицинская помощь", – написал Тимошенко.

Он добавил, что на месте удара работают экстренные службы.

Напомним

17 декабря российские войска ударили по штабу гуманитарной помощи в пригороде Херсона – погибла женщина.