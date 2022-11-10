росіяни в Мелітополі використовують промислові підприємства для зведення фортифікацій - мер

Цитата

«Сьогодні саме на території нашого тимчасово окупованого Мелітополя рашисти захопили декілька промислових підприємств та використовують їх для будівництва фортифікаційних споруд для своїх ліній оборони. Вони також руйнують наші зрошувальні системи, зрошувальні канали, розбираючи їх, й плити з каналів використовують саме для будівництва фортифікаційних споруд», – розповів Федоров.

Він зазначив, що таким чином вони намагаються утримати лінію оборони навколо Мелітополя.

Доповнення

Мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що російські загарбники продовжують розграбовувати і віджимати промислові підприємства.