россияне в Мелитополе используют промышленные предприятия для возведения фортификаций - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Российские оккупанты захватили в Мелитополе Запорожской области несколько промышленных предприятий и используют их для строительства фортификационных сооружений для своих оборонительных линий. Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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«Сегодня именно на территории нашего временно оккупированного Мелитополя рашисты захватили несколько промышленных предприятий и используют их для строительства фортификационных сооружений для своих оборонительных линий. Они также разрушают наши оросительные системы, оросительные каналы, разбирая их, и плиты из каналов используют именно для строительства фортификационных сооружений», – рассказал Федоров.
Он отметил, что таким образом они пытаются удержать линию обороны вокруг Мелитополя.
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Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что российские захватчики продолжают разграблять и отжимать промышленные предприятия.