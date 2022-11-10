россияне в Мелитополе используют промышленные предприятия для возведения фортификаций - мэр

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«Сегодня именно на территории нашего временно оккупированного Мелитополя рашисты захватили несколько промышленных предприятий и используют их для строительства фортификационных сооружений для своих оборонительных линий. Они также разрушают наши оросительные системы, оросительные каналы, разбирая их, и плиты из каналов используют именно для строительства фортификационных сооружений», – рассказал Федоров.

Он отметил, что таким образом они пытаются удержать линию обороны вокруг Мелитополя.

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Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщал, что российские захватчики продолжают разграблять и отжимать промышленные предприятия.