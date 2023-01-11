росіяни ударили з важкої артилерії по Марганцю - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Російські окупанти сьогодні вдарили з важкої артилерії по Марганцю на Дніпропетровщині, є поранений. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у середу, 11 січня, у Telegram, пише УНН.
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"Росіяни знову обстріляли Нікопольщину. Ударили з важкої артилерії по Марганцю. Поранений 26-річний чоловік", - повідомив голова ОВА.
Деталі
Постраждалого доправили до лікарні - готують до операції, вказав Резніченко.
Російські снаряди, з його слів, пошкодили будинки. Деталі уточнюються.
Доповнення
Росіяни вночі тричі обстріляли Нікопольський район з важкої артилерії.