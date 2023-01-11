росіяни ударили з важкої артилерії по Марганцю - ОВА

КИЇВ. 11 січня. УНН. Російські окупанти сьогодні вдарили з важкої артилерії по Марганцю на Дніпропетровщині, є поранений. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у середу, 11 січня, у Telegram, пише УНН.