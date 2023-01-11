россияне ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Российские оккупанты сегодня ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу в Днепропетровской области, есть раненый. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко в среду, 11 января, в Telegram, пишет УНН.
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"Россияне снова обстреляли Никопольщину. Ударили из тяжелой артиллерии по Марганцу. Ранен 26-летний мужчина", - сообщил глава ОВА.
Детали
Пострадавшего доставили в больницу - готовят к операции, указал Резниченко.
Российские снаряды, с его слов, повредили дома. Детали уточняются.
Дополнение
Россияне ночью трижды обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии.