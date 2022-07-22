росіяни тримають у Чорному морі три ракетоносії "Калібрів"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 липня. УНН. У Чорному морі на сьогодні перебувають три російські кораблі-носії оперативно-тактичних ракет "Калібр". Про це йдеться у зведенні ВМС ЗС України, пише УНН.
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"Станом на 22.07.2022 в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 3 ворожі носія оперативно-тактичних ракет "Калібр", - повідомили у ВМС ЗСУ.
Деталі
За даними ВМС, у Середземному морі - 5 ворожих носіїв ОТР "Калібр" та 2 ракетних крейсерів, в Азовському морі морські комунікації продовжують контролювати 6 ворожих кораблів та катерів рф.
Вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS).
Доповнення
22 липня в Туреччині заплановані переговори щодо відновлення експорту українських зернових під егідою ООН. За підсумками може бути підписаний документ, який міститиме зобов‘язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі.