россияне держат в Черном море три ракетоносителя "Калибров"
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июля. УНН. В Черном море на сегодняшний день находятся три российских корабля-носителя оперативно-тактических ракет "Калибр". Об этом говорится в сводке ВМС ВС Украины, пишет УНН.
Цитата
"По состоянию на 22.07.2022 в Черном море на боевом дежурстве находятся 3 вражеских носителя оперативно-тактических ракет "Калибр", - сообщили в ВМС ВСУ.
Детали
По данным ВМС, в Средиземном море - 5 вражеских носителей ОТР "Калибр" и 2 ракетных крейсера, в Азовском море морские коммуникации продолжают контролировать 6 вражеских кораблей и катеров рф.
Выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря, россия продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS).
Дополнение
22 июля в Турции запланированы переговоры о возобновлении экспорта украинских зерновых под эгидой ООН. По итогам может быть подписан документ, содержащий обязательства сторон относительно безопасного функционирования экспортных маршрутов в Черном море.