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Росіяни стоять на кордоні Херсона та Миколаївської області. Нападати не хочуть, відступати бояться - Кім

Росіяни стоять на кордоні Херсона та Миколаївської області. Нападати не хочуть, відступати бояться - Кім

Київ • УНН

 • 183565 перегляди

КИЇВ. 10 березня. УНН. Російські окупаційні війська стоять на кордоні Херсона і Миколаївської області в розгубленості. Незабаром у них може з'явитися шанс врятувати своє життя. Про це розповів голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у відеозверненні, пише УНН.

Цитата

"Знаючи ситуацію, хотів би звернутися до російських окупантів. Шанс даємо в будь-якому випадку. Знаємо, стоять вони там на кордоні Херсона і Миколаївської області, розмовляють з нашими. У чому проблема у росіян? Вони нападати не хочуть, вважають, що їх обдурили, сказали "навчання" - там кожен майже говорить, але і назад повернутися не можуть, тому що сказали, що там, з Херсона, будуть їх розстрілювати при відступі. Вони по селах, поруч з селами стоять і ні туди і ні сюди. Начебто і кажуть, не хочуть нападати, і піти не можуть", - розповів Кім.

Деталі

Голова ОДА повідомив, що буде зараз звертатися "вище" і погоджувати зелений коридор для росіян, які ще не стріляли і не скоювали злочинів проти мирного населення.

"Тих, хто бажає жити - буду організовувати гарячу лінію з інструкціями, куди дзвонити, як прийти, щоб залишитися живцем і не їхати туди, не сідати у в'язницю. Це я погоджую. Завтра виставлю телефон гарячої лінії для російських солдатів, які не стріляли в мирне населення. Не поширюється це на артилеристів і на ракетників цих смердючих. Після Маріуполя варіантів у вас, хлопці, немає - вам або тікати, або в землю", - додав губернатор.

Раніше

Як писав УНН, напередодні російські окупанти вели обстріл позицій Збройних сил України в Миколаївській області з Північного і північно-східного напрямку.

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